Morte Andrea Purgatori | svelati i risultati | la conferma dei legali

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023), nelle ultime ore sono statiin merito alla sua scomparsa: a rivelarli ci hanno pensato direttamente idella sua famiglia Ladiè un colpo al cuore per tutto il mondo del giornalismo. Il nativo di Roma è stato considerato come una delle icone di questo lavoro. Soprattutto per le sue inchieste che hanno scritto pagine di storia davvero importantissime. Il suo decesso ha lasciato tutti completamente senza parole. Negli ultimi giorni, subito dopo la notizia della sua, erano emersi alcuni “dubbi”. Il riferimento è ad alcuni esami autoptici in cui il suo cadavere è stato sottoposto. Nelle ultime ore sono stati annunciati i primi ...