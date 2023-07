Morte Andrea Purgatori | i legali | «I primi risultati dell’autopsia confermano le ischemie»

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi, ovvero chesarebbe stato colpito dacerebrali». A parlare sono idella famiglia di, il giornalista morto a Roma il 19 luglio scorso e sulle cause della cuisono in corso accertamenti. La famiglia ha infatti denunciato presunte diagnosi e cure sbagliate. Stando alle parole degli avvocati, ieffettuata lo scorso 26 luglio confermerebbero la tesi portata avanti dalla famiglia: ossia la presenza die non di metastasi cerebrali. Ma è ancora presto, e questo ilo sottolineano: «Solamente dopo il termine delle operazioni autoptiche sarà possibile ...

Morte Andrea Purgatori, i risultati dell'autopsia: "Confermate ischemie cerebrali" Il Riformista

«Confermando quanto già detto, ribadiamo che un esito in merito all'autopsia lo si potrà conoscere solo dopo le ulteriori operazioni autoptiche previste per il ...