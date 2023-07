Monza | UFFICIALE Gori dalla Juventus | la formula del trasferimento

Il Sassuolo dopo aver ceduto Kyriakopoulos alha concluso l'accordo con la Roma per il laterale Vina Il Sassuolo dopo aver ceduto Kyriakopoulos alha concluso l'accordo con la Roma per il laterale Vina. La nota: "L'U. S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña ('97, difensore): ...... il laterale uruguaiano classe 1997 - rientrato alla Roma - sbarca in Emilia - Romagna : sostituirà Kyriakopoulos , ceduto dai neroverdi al...Commenta per primo Ceduto Kyriakopoulos alin prestito con obbligo di riscatto condizionato, il Sassuolo acquista subito il sostituto: dalla Roma arriva il laterale uruguaiano Matias Vina , reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in ...

Ufficiale: Monza, ecco Kyriakopoulos in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni Alfredo Pedullà

Il Monza ha annunciato l'ufficialità dell'acquisto a titolo temporaneo di Stefano Gori dalla Juventus: sul portiere c'era anche la Sampdoria ...Ceduto Kyriakopoulos al Monza in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il Sassuolo acquista subito il sostituto a livello numerico per la propria rosa. Dalla Roma arriva il ...