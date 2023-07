Monza | ad un passo la firma di Danilo D’Ambrosio!

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilnelle ultime ore ha messo a segno un importante sorsulle pretendenti alla corsa perD’Ambrosio. Infatti, la concorrenza sembra essere stata sbaragliata dalla proposta dei lombardi. D’Ambrosio, al centro di numerose voci di mercato dal momento della fine del contratto con l’Inter, sembra aver fatto la sua scelta. La proposta che ha convinto definitivamenteè quella mossa dal Condor Galliani e prevede un anno di contratto più un opzione di un’altra stagione in caso di salvezza. Il calciatore in settimana ha le visite mediche che, se superate con successo, dunque, daranno il via all’avventura in Brianza di. Varie concorrenti superate nella corsa per D’Ambrosio che, dunque, si appresta a diventare un ottimo rinforzo nella retroguardia del club allenato da ...

Danilo D'Ambrosio, difensore sulla lista degli svincolati dopo la scadenza di contratto con l'Inter, sarebbe ad undalNove stagioni, duecento ottantaquattro presenze tra tutte le competizioni, impreziosite da ventuno reti, diciassette delle quali in Serie A . La storia tra Danilo D'Ambrosio e l' Inter ...... Raffaele Palladino La Repubblica intervista l'allenatore del, Raffaele Palladino, fresco di rinnovo per un altro anno. Si definisce maniacale. "Non ho fatto nemmeno un giorno di ferie....Commenta per primo Sfumata la possibilità di portare in rossoblù l'ex interista Danilo D'Ambrosio, ormai ad undall'accordo con il, il Genoa vira decisamente su altri obiettivi per rafforzare la propria difesa. In cima alla lista delle preferenze della dirigenza ligure è così balzato Koni De ...

Altro colpo del Monza: un ex Inter ad un passo, accordo vicino Sport News.eu

Danilo D'Ambrosio riparte dal Monza. Dopo l'addio all' Inter, il terzino campano è pronto infatti a cominciare la sua nuova avventura in Serie A, proprio a due passi dalla sua casa di Milano: sosterrà ...Sfumata la possibilità di portare in rossoblù l'ex interista Danilo D'Ambrosio, ormai ad un passo dall'accordo con il Monza, il Genoa vira decisamente su altri obiettivi per rafforzare la propria dife ...