Montano Antilia | punto da insetto | rischia shock anafilattico

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una disavventura che poteva trasformarsi in tragedia. Nel corso della giornata di ieri, a, un uomo, mentre era nel suo giardino, ha subito la puntura di un. Il 60enne hato subito di andare in. Dopo l’accaduto, infatti, ha subito accusato difficoltà respiratorie e gonfiore. La puntura gli ha inoltre causato una momentanea perdita di coscienza. L’uomo stava effettuando dei lavori all’esterno. A, la Guardia Medica si è, fortunatamente, subito attivata, salvando di fatto la vita all’uomo. Provvidenziale è stato dunque l’intervento dei sanitari del presidio medico del 118 di Vallo della Lucania. Subito dopo, la stessa Guardia Medica ha trasportato urgentemente il malcapitato in codice ...

Tensione, oggi, a, dove un uomo, mentre era nel suo giardino, è stato punto da un insetto ed ha rischiato di andare in shock anafilattico, accusando difficoltà respiratorie, gonfiore e perdita di ...

Punto da un insetto, rischia shock anafilattico: dramma sfiorato a Montano Antilia SalernoToday

