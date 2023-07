Mondiali femminili 2023 | il Giappone domina la Spagna e si prende il primo posto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nello spareggio per ildel girone C deidi calcioè ila spuntarla. Allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), le nipponiche rifilano un pesantissimo 4-0 allae concludono a punteggio pieno il proprio raggruppamento. Illascia il possesso palla alle avversarie ma è letale sotto porta e va al riposo già in vantaggio di tre reti, grazie alla doppietta di Miyazawa e al gol di Ueki. La, tramortita, non riesce a rendere meno amaro il punteggio e subisce addirittura il 4-0 firmato Tanaka. Agli ottavi di finale le iberiche sfideranno dunque la Svizzera, prima del gruppo A, mentre le asiatiche se la vedranno contro la Norvegia. Nell’altro match disputato in contemporanea ...

Alcuni esempi di contenuti Originals: The Happiest Man in the World Croatia: Defining a Nation Bravas de Juárez L'archivio di FIFA+ include tutte le partite maschili edelle coppe del mondo ...La partita Costa Rica D - Zambia D di Lunedì 31 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata deiHAMILTON - Lunedì 31 luglio 2023 , alle ore 09:00 verrà disputato Costa Rica D - Zambia D , incontro valevole per la giornata 3 della Coppa del Mondo Femminile . Appuntamento allo ....... Vince l'oro la canadese Summer McIntosh, argento alla statunitense Katie Grimes, bronzo all'australiana Jenna Forrester. Sono quattordici in tutto le medaglie per l'Italnuoto ai...

Pronostici lunedì 31 luglio: Arab Club Champions Cup, Mondiali femminili Il Veggente

Le giapponesi battono la Roja e agli ottavi affronteranno la Norvegia sabato 5 agosto alle ore 10 italiane, mentre le spagnole se la vedranno con la Svizzera alle 7. A Hamilton, invece, un ininfluente ...Sarà la Spagna l'avversaria della Svizzera negli ottavi dei Mondiali femminili. Nello scontro per la testa del Gruppo C infatti, il Giappone ha travolto con un chiaro 4-0 le iberiche chiudendo in ...