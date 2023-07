Mondiali donne | Girelli | ' sarà una finale | abbiamo fuoco dentro'

Cristiana Girelli, capitana dell'Italia, incita la squadra all'antivigilia dell'ultima partita del girone ai. Alle 9 ore italiane del 2 agosto, a Wellington, la nazionale allenata da ...Tutto in 90 minuti. Il destino dell' Italia aifemminili in Australia e Nuova Zelanda si gioca nella terza e ultima partita della fase a gironi del Gruppo G contro il Sudafrica , in programma mercoledì 2 agosto (ore 9:00) al Wellington ...Il Giappone, con una doppietta di Hinata Miyazawa, ha travolto la Spagna (4 - 0) nel Mondiale femminile di calcio e si è aggiudicato il primo posto nel gruppo C a scapito della Roja, che affronterà la ...

Mondiali donne: giocatrice in campo con il velo, è la prima volta Agenzia ANSA

Mercoledì, contro il Sudafrica, potrebbe essere l’ultima partita dell’Italia al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda e l’ultima sulla panchina di Milena Bertolini. Il contratto del c.t. scade alla fi ...Nouhaila Benzina fa la storia. La calciatrice marocchina esordisce ai Mondiali in Nuova Zelanda indossando il hijab musulmano ...