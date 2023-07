Mondiali donne | Australia e Nigeria agli ottavi di finale

(Di lunedì 31 luglio 2023)si sono qualificatedel Mondiale femminile di calcio. A Melbourne lene hanno vinto il gruppo B grazie al successo per 4 - 0 sul Canada, campione olimpico in ...

Australia e Nigeria si sono qualificate agli ottavi del Mondiale femminile di calcio. A Melbourne le australiane hanno vinto il gruppo B grazie al successo per 4 - 0 sul Canada, campione olimpico in ...Cristiana Girelli, capitana dell'Italia, incita la squadra all'antivigilia dell'ultima partita del girone ai. Alle 9 ore italiane del 2 agosto, a Wellington, la nazionale allenata da ...Tutto in 90 minuti. Il destino dell' Italia aifemminili in Australia e Nuova Zelanda si gioca nella terza e ultima partita della fase a gironi del Gruppo G contro il Sudafrica , in programma mercoledì 2 agosto (ore 9:00) al Wellington ...

Mondiali donne: giocatrice in campo con il velo, è la prima volta Agenzia ANSA

La novità in programma: un convegno della Fondazione vaticana Giovanni Paolo II nella capitale portoghese potrà esser seguito anche attraverso l'universo virtuale ...Altra grande sorpresa ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nel Gruppo B viene eliminato il Canada, sconfitto per 4-0 nell'ultima ...