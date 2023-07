Mondiali di Calcio Femminile | Girelli | “Forza e cuore per vincere con il Sudafrica”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una partita per ribaltare la situazione al Mondiale e una partita per riportarsi in cammino. L’Italia di Mister Bertolini conta le ore che la separano dalla terza sfida in Nuova Zelanda con il. Dopo la cocente sconfitta con la Svezia, le Azzurre voglionoper prendersi 3 punti e salire in classifica. A 48 ore dal match, parla la Capitano. Cristianaè stata la giocatrice che ha siglato il gol della vittoria all’esordio con l’Argentina. E, come riporta la news di figc.it., dichiara: “Guardiamo avanti, è la sola cosa da fare. Dopo il match ci siamo parlate e vi confermo che siamo ancora più unite e desiderose di lottare il nostro obiettivo: passare il turno. Dipende tutto da noi, ed è in questo momento che deve uscire la nostrae la nostra unione”. Con la Svezia, la...