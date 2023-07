Mondiale femminile | svolta storica | la marocchina Benzina per la prima volta in campo col hijab

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Se Allah ti aiuta nessuno ti può battere». Nouhailadopo averlo scritto più volte lo avrà pensato, scendendo inad Adelaide con il suo Marocco : un match che in qualche modo fa cadere un altro tabù, perché il difensore della nazionale nordafricana ha giocato con il, fissando unaai mondiali di calcio. Mai nessunaaveva giocato con il velo . Il...

