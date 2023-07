Mondiale femminile | Giappone a punteggio pieno | Spagna seconda

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si è concluso il girone C del: tutti i verdetti in vista della fase ad eliminazione diretta Nello scontro per il primo posto nel girone tra, la formazione nipponica si è imposta con un sonoro 4-0 contro le furie rosse. Le asiatiche volano così agli ottavi a, con la. Nell’altra partita tra Costa Rica e Zambia, entrambe già eliminate, le africane hanno vinto per 1-2 concludendo così a quota 3 punti il loro

Ci sono top player e top player, anche in questoche si tiene dall'altra parte del globo e che, per congiunture inevitabili, sta seducendo un pubblico trasversale di estimatori del calcioe del ruolo sociale e anche ...Il Giappone, con una doppietta di Hinata Miyazawa, ha travolto la Spagna (4 - 0) neldi calcio e si è aggiudicato il primo posto nel gruppo C a scapito della Roja, che affronterà la Svizzera negli ottavi di finale. Le giapponesi, campionesse del mondo nel 2011, ...Best ranking per la 22enne di Ancona, seguita da Paolini (50) e Giorgi (51). ROMA - Tre variazioni in chiave tricolore nella classificapubblicata dalla Wta dopo la conclusione dei tornei di Losanna, Varsavia e Amburgo; mentre sono ancora cinque le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Elisabetta ...

Alisha Lehmann è la calciatrice autentica superstar di questo Mondiale femminile 2023: è la più social, cifre da capogiro Virgilio Sport

C’è un nuovo Title Partner per la Serie A Femminile. Si tratta di eBay. Il marketplace globale e la FIGC, annunciano il proseguimento della partnership con la Divisione Serie A Femminile ...La partita Irlanda - Nigeria di Lunedì 31 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata dei Mondiali femminili ...