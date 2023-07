Molecola latte mamma potenzia cervello | allo studio per invecchiamento

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Basta un poco di zucchero, come cantava la protagonista di uno dei film più amati dai bambini, Mary Poppins? Secondo un nuovo, una piccoladi zucchero potrebbe essere quantomeno di grande aiuto. E' un super ingrediente contenuto nel primo pasto dei bebè, ilmaterno, e secondo la scienza è in grado dire ilil via di sviluppo dei neonati, elmente anche ilche invecchia. Lo ha identificato un gruppo di ricercatori della Tufts University negli Stati Uniti. La ricerca firmata da un team del Jean Mayer Usda Human Nutrition Research Center on Aging (Hnrca) dell'ateneo Usa e pubblicata su 'Pnas' suggerisce che un micronutriente delmaterno umano, unadi ...