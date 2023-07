Miss Cola Terme 2023 | le vincitrici delle fasce

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si è tenuta venerdì sera (28 luglio) al Lido di Jesolo (VE), nella splendida Location dello Hierbas, la Finale Regionale Veneta diColà. In palio il prestigioso titolo di “ColàVeneto” e l’entrata alla finale Nazionale. Le concorrenti in gara, presentate dalla Veronese Laura Zambelli, vestita con un elegantissimo abito a sirena, disegnato per lei dalla boutique Bluema di San Stino di Livenza, ed immortalate dai fotografi ufficiali Cristian Magrin, Riccardo Panizzo ed Alessandro Negrini, sono sfilate davanti alla giuria e al pubblico in due uscite distinte: la prima elegantissime in abito da sera e per concludere in costume da bagno. Il look capelli di tutte loro è stato curato dalla professionalità dello staff del salone Donna Louise del Residence Village di Cavallino (VE), ...