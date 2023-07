Milanmania | un mercato clamoroso | ma c'è ancora da comprare e tagliare rami secchi | con qualche dubbio

Ma è un Milan che fa sognare: a oggi è unclamoroso. E non è finita qui.Ilsta portando i suoi frutti : la squadra inizia ad avere la sua fisionomia ben chiara, ha concluso le necessità (sistemare centrocampo e sostituire Diaz con Pulisic). Ora serve consolidare ...Commenta per primo Inizio dei lavori per questa nuova stagione, che presenterà sicuramente tanti punti di domanda, sperando che a fine campionato ci possano essere dei bei punti esclamativi. Questo lo ...

Milanmania: tante figurine ma nel mercato del Milan manca il punto ... Calciomercato.com

Buona prestazione nella notte contro il Real Madrid (peccato solo per l'orario). Sottolineerei innanzitutto la prova di Loftus Cheek, centrocampista dalla caratura europea che ci potrà dare tante sodd ...Inizia una settimana importante, quella che porterà alla prima sgambata (giovedì col Lumezzane ndr) e quella che porterà soprattutto alla partenza per gli States dove, piano piano, il Milan si formerà ...