Milanello | Trigoria e gli Stati Uniti | le iniziative fan token delle big italiane in estate

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il mondo dei gettoni digitali non si è fermato durante le settimane di precampionato in avvicinamento alla Serie A 2023 - 2024, così molti tifosi hanno potuto vincere esperienze uniche o partecipare ...

Il mondo dei gettoni digitali non si è fermato durante le settimane di precampionato in avvicinamento alla Serie A 2023 - 2024, così molti tifosi hanno potuto vincere esperienze uniche o partecipare ...... a Folgaria dal 15 al 30 luglio Milan: raduno ail 10 luglio. Il 20 luglio partenza per ... A Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto Roma: Raduno ail 10 luglio, ritiro fino al 23 ...In netto ritardo rispetto a(inaugurato nel '63) e alla Pinetina (due anni più tardi) e anche rispetto a Formello e, ora però il club viola si è messo sullo stesso piano e, ...