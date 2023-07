Milan | ultimo allenamento davanti a Chiellini Da agosto nuovi arrivi e uscite | le ultime da Los Angeles

Prosegue la tournée americana del. Oggigiorno a Los Angeles prima di volare a Las Vegas per l'amichevole contro il Barcellona. Presente all'allenamento anche Giorgio Chiellini. Intanto a Milano si attende l'arrivo di ...... stavolta del calcio europeo, dopo il successo ai rigori nella sfida di Los Angeles contro il... mentre l'utilizzo di Dusan Vlahovic , che avrebbe dovuto debuttare nell'test americano, ...test negli Stati Uniti per gli uomini di Stefano ...

Milan, ultimo allenamento davanti a Chiellini. Agosto tra nuovi arrivi e uscite: le ultime da Los Angeles La Gazzetta dello Sport

I primissimi Mondiali multidisciplina organizzati dall'UCI sono ormai alle porte. Il 3 agosto prenderà il via a Glasgow, in Scozia, la prima storica rassegna iridata che contiene al suo interno (quasi ...Rebic out e Musah in sono le ultime due operazioni di mercato di questa estate scoppiettante per il Milan che, da qui al 31 agosto non ha intenzione di fermarsi. Il piano da qui in avanti è già stabil ...