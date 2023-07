Milan | ufficiale la cessione di Rebic al Besiktas

(Di lunedì 31 luglio 2023) Antelascia il: l’attaccante rossonero saluta i rossoneri e vola in Turchia, dove approda alAnteè un nuovo giocatore del, ora è anche. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco attraverso un comunicato sui propri profili social. L’attaccante croato, arrivato ieri a Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto, lascia dunque ilper 500mila euro più bonus fino a un massimo di 2 milioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo è diventato lo sponsor tecnicodei Red ... Cifre simili per ilche nel 2022 ha rinnovato l'accordo con Puma. Il club rossonero infatti per ...Commenta per primo Il, attraverso i propri canali social, h a annunciato ufficialmente l'amichevole contro il Trento , che si svolgerà a Milanello il 9 agosto alle ore 18:00. Il test si volgerà il giorno successivo ...DETTAGLI - Ilincasserà 500mila euro per il cartellino di Rebic più bonus fino a un massimo di 2 milioni di euro . I risparmieranno circa 9 milioni di euro sull'ingaggio .

UFFICIALE - Milan, ceduto Rebic al Besiktas Fantacalcio ®

Rebic Besiktas: oggi il giorno delle visite mediche! Le ultime. Il giocatore dirà addio al Milan con la firma del contratto Il Milan sta per salutare definitivamente Ante Rebic… Leggi ...Il Milan saluta Ante Rebic. Arrivato nell'estate del 2019, il centravanti croato lascia il club rossonero dopo quattro stagioni ...