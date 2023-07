Milan | Origi sempre più lontano | seconda occasione in Arabia Saudita?

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il mese di luglio non smette di stupirci con le contrattazioni della sessione estiva di calciomercato. Alcune pratiche terminano col finale tanto agognato, invece altri accordi sgretolano l’immagine del calciatore che non avrebbe mai lasciato la squadra del cuore. Ciò che rimane certo è il processo dinamico che trasforma l’assetto definitivo dei migliori team, tramite acquisti, cessione e prestiti. A tale procedura contribuisce anche ilpiù distante dall’attaccante Divocke pronto a scontare il suo cartellino. Dunque l’unicadi riscatto potrebbe giungere direttamente dall’, a breve partenza per l’? Sin dai primi giorni della sessione estiva di ...

- Ilquindi spinge per l'addio e aspetta una decisione diche tuttavia, soltanto qualche settimana fa, quelle offerte provenienti dall'Arabia Saudita le aveva respinte con forza. ...Pioli penserà a un mix con gli ultimi arrivati Uno dei problemi delera davanti: senza più Ibra, con Giroud di un anno più vecchio e con Rebic eceduti basta il solo Okafor Intanto ..., anchee De Ketelaere possono salutare: i rossoneri vogliono sfoltire la rosaNella scorsa stagionee De Ketelaere non sono riusciti a rendere come avrebbero voluto; in questa ...

Il nigeriano è rimasto in Italia e si allena da solo nel centro sportivo, sotto gli occhi del collaboratore di Pioli. Esordirà l'8 agosto al Trofeo Berlusconi contro il Monza ...Samuel Chukwueze è l'ultimo acquisto del Milan. Il suo arrivo, però, complica il futuro di un rossonero: addio ormai certo.