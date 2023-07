Milan | Musah ha scelto il numero di maglia

Il mercato delha rivoluzionato il centrocampo grazie agli innesti di atleti vitaminici come Loftus - Cheek, Reijnders e, in arrivo a giorni. Ecco le soluzioni di Pioli per la prossima ...Prosegue la tournée americana del. Oggi ultimo giorno a Los Angeles prima di volare a Las Vegas per l'amichevole contro il ... Intanto a Milano si attende l'arrivo di Yunus, ottavo acquisto ...Commenta per primo Rebic out ein sono le ultime due operazioni di mercato di questa estate scoppiettante per ilche, da qui al 31 agosto non ha intenzione di fermarsi. Il piano da qui in avanti è già stabilito con la ...

Come potrebbe essere la formazione del Milan con Musah Milan News

(Lapresse) Ottavo colpo di mercato per il Milan. Il club rossonero ha finalmente chiuso con il Valencia per Yunus Musah. Il 20enne centrocampista americano, ma con passaporto italiano, arriverà tra ...Il calciomercato del Milan è tutto fuorché completato, sono in arrivo altri innesti. Vediamo di chi si tratta.