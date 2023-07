Milan Musah | è fatta ma c’è anche un’altra cessione | addio dopo quattro anni

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il colpoè in canna pronto per essere sparato, ed è già definito l’affare in uscita per fare posto all’americano in maglia rossonera., l’affare è in via di definizione. Continua l’opera di rinnovamento da parte dei rossoneri che, con risorse economiche non esagerate e che in parte sono stati abili a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il mercato entra nel mese di agosto, quello in cui partirà anche il campionato. Tanti affari in vista, cone Inter protagoniste: i rossoneri pronti a ufficializzare, i nerazzurri cercano di chiudere per Samardzic e Sommer. In casa Lazio si attende la decisione di Sow, ma attenzione anche all'...Gli altri titoli di giornata: 'Lukaku, giallo video e Giuntoli vola a Londra'; 'Chiesa atto di fede, no a 20 milioni arabi'; '8° colpo, che replica a Samardzic'. Rassegna stampa, le prime ...Commenta per primo Yunus, ottavo acquisto delin questa sessione di calciomercato, arriverà in Italia nelle prossime ore. L'ormai ex centrocampista del Valencia firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a ...

Come potrebbe essere la formazione del Milan con Musah Milan News

Il colpo Milan Musah è in canna pronto per essere sparato, ed è già definito l’affare in uscita per fare posto all’americano in maglia rossonera. Milan Musah, l’affare è in via di definizione.È un Milan scatenato, che continua a inserire innesti di qualità alla propria rosa. Il Diavolo chiude il mese di luglio piazzando anche l’ottavo colpo di questo calciomercato estivo, ovvero ...