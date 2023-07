Milan | i dettagli del contratto di Musah

(Di lunedì 31 luglio 2023) Yunus, ottavo acquisto delin questa sessione di calciomercato, arriverà in Italia nelle prossime ore. L’ormai ex centrocampista...

OFFERTA DEA - Ceduto Hojlund al Manchester United per la cifra record di 70 milioni di euro, l'Atalanta ha preso Tourè dall'Almeria e ha bussato anche alla porta delcon la promessa di un'...Musah: quando arriverà a Milano Ecco TUTTI isull'arrivo del prossimo colpo dei rossoneri Stando a quanto riferito da Sky Sport, Musah arriverà a Milano nella giornata di martedì 1 agosto ...... e Yunus Musah a breve diventerà un giocatore del. Con il Valencia sono stati sistemati gli ultimi, e l'operazione è stata chiusa sulla base di 20 milioni più uno di bonus. Il ...

Milan, tutto fatto per Musah: cifre e dettagli dell'accordo La Gazzetta dello Sport

Yunus Musah, ottavo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato, arriverà in Italia nelle prossime ore. L’ormai ex centrocampista del Valencia firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di ...Anche Alexis Saelemaekers sarebbe in uscita dal Milan, il che potrebbe completare un vero e proprio esodo belga Fabio Barera Redattore 'Il Corriere della Sera', in… Leggi ...