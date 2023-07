Milan | De Ketelare non apre al Psv

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nulla di fatto, almeno per il momento. Charles De Ketelaere non sembra attratto dalla possibilità di andare a giocare una stagione in...

Uno di questi è Charles De, il giovane belga che ha avuto un anno difficilissimo con il. Quando il club italiano ha acquistato Deun anno fa, c'erano grandi aspettative nei ......"Deè solo un lungagnone con un po' di tecnica. Buono per campionati di terza fascia come quello italiano, nulla più. Lo dico da sempre". De Ketelaere difeso da una parte di tifosi del..."Se mai arrivasse al, spero che Denon sia come quei film il cui marketing inizia due anni prima dell'uscita nelle sale, il trailer contiene tutto il meglio e poi le aspettative sono ...

De Ketelaere, contatti col PSV: il Milan riflette sul prestito con diritto - Sportmediaset Sport Mediaset

Linea dura in casa rossonera. I dirigenti del Milan, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, hanno fatto capire sin dal ritiro pre-campionato e dalla tournée negli Stati Uniti quale sarà il modus operandi ...Yunus Musah è l’ottavo colpo del mercato rossonero, ma Furlani non ha intenzione di fermarsi. Il Milan, infatti, vuole completare la rosa con un terzino e un altro colpo in attacco. Il tutto mentre si ...