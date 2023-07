Milan-Besiktas | UFFICIALE l'affare Rebic

Dopo l'addio di Gabbia, passato in prestito al Villarreal e quella imminente di Rebic (direzione), ilha bisogno di altre cessioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono diversi i ...Commenta per primo Linea dura in casa rossonera . I dirigenti del, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, hanno fatto capire sin dal ritiro pre - campionato e ...un nuovo calciatore del,. ...Commenta per primo Dopo aver chiuso l'affare Rebic,provano a trovare l'intesa anche per Messias . Il club turco ha fatto una prima offerta di un milione di euro, la richiesta rossonera è di tre; si continua a trattare.

Ante Rebic diventerà un nuovo giocatore del Besiktas. Il club turco ha ufficializzato sul proprio sito la trattativa ormai definita con il Milan per l'attaccante croato.Prosegue il mercato in uscita del Milan dopo la cessione di Rebic. Vediamo chi potrebbe essere la prossimo ad essere ceduto.