Milan | adesso si pensa alle cessioni | la situazione

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo i tanti acquisti sul mercato, ildevereadggerire la rosa. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, iniziala fase due del mercato del. Dopo gli otto acquisti, i rossoneri dovranno liberarsi dei calciatori fuori dal progetto. Messias ha una trattativa aperta con il Besiktas, mentre per Ballo Toure c’è da trovare la formula giusta con il Bologna. Per Adli, De Ketelaere e Saelemaekers, invece, ci sono stati solo degli interessamenti. Per Origi, infine, si aspetta l’offerta giusta dall’Arabia Saudita.

ai tifosi del: 'Io sono innamorato del calcio, quando gioco sono felice - racconta col ... Già sapevo che in Italia si guarda molto l'aspetto tattico,me ne sto accorgendo ancora di più'. ...La possibilità di disputare una competizione europea è un fattore importante ei bergamaschi ... Il nome di Ekitike è stato infatti accostato a Inter e, ma l'Inter sembra al momento ...Nei giorni scorsi Sky ha ritrasmesso un delizioso film di Woody Allen, Midnight in Paris. Lì, passeggiando tra le strade della Parigi di" di dodici anni fa per l'esattezza, il film è del 2011 " uno strepitoso Owen Wilson, autore e scrittore, ogni mezzanotte fa un salto nel tempo e passa in rassegna gli anni Venti e poi la Bella ...

Inter, hai preso un top per due ruoli. Milan, show. Juve, adesso ... Sportitalia

Milan, potrebbe essere una settimana decisiva per il colpo in attacco da parte dei rossoneri. Andremo qui di seguito a capire meglio come si evolverà ...La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Riccardo Monguzzi, ex allenatore nel settore giovanile del Milan e attualmente al Monza ...