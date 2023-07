(Di lunedì 31 luglio 2023) Guardia di frontiera libica assiste idi origine africana che, secondo quanto riferito, sono stati abbandonati dalle autorita' tunisine, in seguito al loro arrivo in una zona disabitata ...

Guardia di frontiera libica assiste idi origine africana che, secondo quanto riferito, sono stati abbandonati dalle autorita' tunisine, in seguito al loro arrivo in una zona disabitata vicino ad Al - Assah, al confine tra Libia ...Varsavia, inoltre, non esclude la possibilità che i mercenari Wagner si travestano dae si ...serie preoccupazioni per le centinaia di uomini armati (molti dei quali ex detenuti) che......parole il dramma deisubsahariani che provano a varcare il confine tra Libia e Tunisia e vengono respinti dalla polizia tunisina. Sfiniti, sfiancati dai lunghi viaggi senza viveri,...

Migranti vagano sfiniti nel deserto tra Tunisia e Libia Tiscali Notizie

Il sindaco Di Muro replica alle accuse per la mancata apertura della struttura dedicata a donne e bambini, inaugurata un mese e mezzo fa ...Un'immagine che colpisce, che è un pugno nello stomaco. I corpi senza vita di una donna e di sua figlia sulla sabbia del deserto libico, tragico esito dell'estremo tentativo di una madre tra caldo, fa ...