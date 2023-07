Migranti vagano sfiniti nel deserto | abbandonati dalla Tunisia Altri sei trovati morti Il

... le pattuglie che perlustrano l'area che si estende da Dhahrat Al - Khas Point a Taweel Taher Point, hanno scoperto sei cadaveri non identificati appartenenti airregolari di nazionalità ...Guardia di frontiera libica assiste idi origine africana che, secondo quanto riferito, sono stati abbandonati dalle autorita' tunisine, in seguito al loro arrivo in una zona disabitata vicino ad Al - Assah, al confine tra Libia ...Varsavia, inoltre, non esclude la possibilità che i mercenari Wagner si travestano dae si ...serie preoccupazioni per le centinaia di uomini armati (molti dei quali ex detenuti) che...

Migranti vagano sfiniti nel deserto tra Tunisia e Libia La Gazzetta del Mezzogiorno

I migranti di origine subsahariana sono stati individuati al confine tra Tunisia e Libia stremati, al loro arrivo in una zona disabitata ...Guardia di frontiera libica assiste i migranti di origine africana che, secondo quanto riferito, sono stati abbandonati dalle autorita' tunisine, ...