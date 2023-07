Migranti attaccati in mare dai pirati | fermati 4 tunisini | avrebbero rubato soldi | telefonini e motori delle imbarcazioni

In Libia non c'è un vero governo e non ci sono diritti per i, possono ucciderti per strada ... Ad esseresono soprattutto gli studenti e i professori, lì non era possibile per me ...L'ultimo incidente fatale avvenuto in Italia riguarda invece una nave carica dinaufragata ... Nel caso remoto in cui si venisseda uno squalo, è importante mantenere la calma e non ......non vuole rilasciare interviste) ci conferma con un messaggio altri segnali di sostegno ai,... Di notte non dormiamo più nel terrore di venirein casa, come è capitato agli altri". ...

Migranti attaccati in mare dai pirati, fermati 4 tunisini: avrebbero rubato soldi, telefonini e motori delle i ilmessaggero.it

Le vittime sono i disperati delle carrette del mare, i migranti sud-sahariani e asiatici che si avventurano nel Mediterraneo partendo da Sfax, in Tunisia, diretti sulle coste siciliane. Non ...Brande negli spazi comuni e in terrazza, lenzuola per separare i posti letto. La coordinatrice: «Sbarchi continui» ...