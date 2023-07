Mezcal e Tequila | le eccellenze messicane dell’arte distillatrice

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nel vasto panorama delle bevande alcoliche, il Messico ha saputo farsi strada grazie a due prodotti di eccellenza: il mezcal e la.Queste due bevande distillate, ampiamente conosciute e apprezzate in tutto il mondo, raccontano una storia di tradizione e passione che affonda le radici nel cuore stesso del paese latinoamericano. Storia e radici del Mezcal Il mezcal è una bevanda alcolica che affonda le sue radici nella civiltà preispanica. La sua origine è avvolta da una leggenda: si narra che il dio Quetzalcoatl abbia regalato agli uomini la pianta dell’agave per permettere loro di produrre questa preziosa bevanda. I popoli indigeni, già prima dell’arrivo degli spagnoli, producevano mezcal, anche se il termine stesso “mezcal” fu coniato successivamente dai colonizzatori spagnoli, derivando dal termine nahuatl “mexcalli”. Diversamente dalla ...

Qualche sera fa, ho approfondito la conoscenza di due distillati molto interessanti,e soprattutto, con il nostro club di fumatori di sigari, lo Standard Club, nel bellissimo hotel Falkensteiner . Abbiamo assaggiatoartigianali e ancestrali, prodotti con agavi ...E a volte sorprendentemente lontani da quello che ci si può aspettare al bancone, come un margarita dallo stile italiano e speziato non ha nulla del margarita (per esempio) ma è ......10 ml di sciroppo d'agave BIO Don Ramón 3 gocce di amaro alla fragola 2 gocce di amaro all'arancia Un pizzico di sale marino 6 MEXICAN SPRITZ 25 ml diKoch el Elemental 25 ml diDon ...