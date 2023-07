Metro A – Sospeso dalle 6 il tratto Arco di Travertino-Termini

(Di lunedì 31 luglio 2023) Disagi questa mattinaore 6 per i pendolari dellaA, per la sospensione del servizio neldia causa di un guasto alla linea elettrica causato da lavori sui binari durante la notte. L’Atac con un comunicato ha precisato: “Durante i lavori di rinnovo dell’armamento di linea, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte – nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini – , un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea”. Alle ore 11 la linea non era ancora stata ripristinata. Il servizio nelinteressa è assicurato da bus sostitutivi.

