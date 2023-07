Meteo | ultima fiammata di Caronte | poi sarà Autunno per qualche giorno

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Ancora caldo sull’Italia per l’anticiclone africano. Ma entro il prossimo weekend arriverà sulla Penisola il Ciclone Circe, che trasformerà l’Estate inper. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, comunica che la giornata odierna trascorrerà all’insegna di un tempo stabile quasi ovunque, grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale. Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto ilcontrassegnato da cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione pernube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde. Per ...

Caronte riporta il caldo africano in Italia, ma per l'ondata. Dopo un luglio infernale, anche agosto partirà con temperature elevate ma non per ... Le previsioniregione per regione . Il ...... tra giovedì 3 e venerdì 4, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l'ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte. I primi segnali si ...... tra giovedì 3 e venerdì 4, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l'ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte. I primi segnali si ...

Previsioni meteo, ultima fiammata di Caronte: in arrivo il ciclone Circe che trasformerà l’estate in autunno … la Repubblica

Sarà ancora un'Italia dal meteo spaccato in due. Possibili forti temporali al Nord e caldo al Sud. Questo è il leitmotiv nei prossimi giorni. Mentre al Settentrione le temperature rimarranno più o men ...Nel Ravennate tempo ancora stabile e perlopiù soleggiato almeno sino a giovedì con temperature a tratti ancora elevate: attese massime sino a 33-35°C. Piogge e temporali in transito venerdì e a tratti ...