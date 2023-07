(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempoale al Sud, possibili temporali al. Sono queste ledegli esperti sull’Italia per. Il nuovo mese, avvertono, al Settentrione si aprirà all’insegna dell’instabilità: se al mattino sarà possibile qualche rovescio, dal pomeriggio sono attesi forti temporali su Alpi e Prealpi, specie sui settori orientali. C’è il rischio di nuove grandinate e colpi di vento. Nel resto del Paese i cieli saranno più sereni e le temperature in aumento, anche se il Sud e la Sardegna faranno ancora i conti con il Maestrale (LE).

Tempoe asciutto al Centro e al Sud, possibili temporali al Nord. Sono queste le previsionidegli esperti sull'Italia per martedì 1 agosto. Il nuovo mese, avvertono, al Settentrione si ...Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto ilsarà contrassegnato da cieli in prevalenza ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo: soleggiato e asciutto al Centro e Sud, pioggia al Nord. Previsioni martedì 1 agosto ...Mercoledì 2 agosto previsto tempo soleggiato con locali addensamenti e qualche passaggio di nubi medio-alte. In serata aumento della nuvolosità su Centro-Levante per l'intensificarsi di un flusso ...