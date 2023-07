Meteo | in arrivo il ciclone Circe che trasformerà l’estate in autunno | temperature in calo di 10 gradi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Entro il prossimo fine settimana il caldo record degli scorsi giorni farà spazio a ungeneralizzato delle. Un assaggio diatteso per sabato 5 agosto, quando sono previsti temporali anche nelle regioni centrali e meridionali. Il, ribattezzatodal sito il.it, porterà a undelleanche nell’ordine di 10-12rispetto a questo inizio di settimana. Nei prossimi giorni è previsto il progressivo ritiro dell’antidelle Azzorre, che consentirà a una massa di aria fredda di scivolare verso il Mare del Nord e formare una profonda depressione che alla fine coinvolgerà anche l’Italia. L’evoluzione si dividerà in due fasi. Nella giornata di martedì 1 agosto sono ...

Peggiora il tempo Oggi, lunedì 31 luglio 2023 , prevalentemente stabile, martedì 1 agosto temporaneo peggioramento delle condizioni meteo specie nel pomeriggio in associazione con il transito sul territorio di aria fresca.

A mezzanotte scatta un'allerta meteo fino alle prime ore di martedì 1 agosto. Sarà in vigore fino alle 8 di mattino.