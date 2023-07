(Di lunedì 31 luglio 2023) Lionelcontinua a far parlare si sé anche dopo il trasferimento all' Inter Miami . L'argentino sta già brillando con la sua nuova squadra, ma ci ha tenuto ad omaggiare ancora una volta Diego ...

Lionelcontinua a far parlare si sé anche dopo il trasferimento all' Inter Miami . L'argentino sta già brillando con la sua nuova squadra, ma ci ha tenuto ad omaggiare ancora una volta Diego Armando ...I 400 posti a sederea disposizione gratuitamente dalla Fondazione Varia di Palmi e dal ... il 2 agosto, sarà la volta di Jack Alviano con il suoa Rino Gaetano; il 6 agosto, Beppe Grillo ......è chiaro che ricevere una penna in regalo non può che far piacere a chi beneficia di questo. I prodotti Gadget365.it Le penne personalizzate fanno parte del ricco catalogo di prodottia ...

Messi, l'omaggio a Maradona è virale: tifosi in delirio Corriere dello Sport

Luogo magico alla foce del Magra che ha affascinato, fra gli altri, Montale, Pavese e Vittorini. Per tutti ritrovo all’antica locanda, che compie 100 anni ...Attraverso un video condiviso sui propri social, Messi è stato ripreso mentre indossava la maglia dell'Argentina ai Mondiali del 1994. Il numero è chiaramente il 10 di Maradona, per un gesto che sta ...