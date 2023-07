MERCATO MILAN E TOP NEWS – Rebic saluta Due nomi per la difesa

Convergenze , società quotata su Euronext Growthe attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi ... così da proporre alsempre la migliore ...... società quotata su Euronext Growthe attiva a livello internazionale nel settore dei ... per un dividend yield (rendimento)del 3,35%, in linea con le migliori performance del nostro". 31 -...... che fornisce servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sulEuronext Growthcon decorrenza ...

Il Milan non sarebbe interessato a Alejo Veliz, l'attaccante classe 2003 in forza al Rosario Central, che attrae anche il Toro. Come nel caso di Singo, al club rossonero piace molto ...Il club rossonero lascia la pista Singo. In questa sessione di mercato il Milan si toglie dalla corsa per accaparrarsi il difensore granata. Ci penserà nelle altre sessioni di mercato, ...