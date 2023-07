Menzogna sulla famiglia di disabili | La Stampa | il punto più basso contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Matteo ha 19 anni, dalla nascita è affetto da una tetriparesi spastica, gli vengono riconosciuti 1.200 euro di pensione. Ai quali si aggiungono 500 euro di reddito di cittadinanza, che mamma Maria non vedrà più, perché ora il cumulo tra i due assegni è vietato». Su Launa storia (triste) è stata usata per accendere un faro sinistrosospensione dell'Rdc. Ma la storia di mamma Maria e di Matteo va spiegata bene senza fermarsi alle facili apparenze. A parlare sono i numeri, ma anche il testo di conversione in legge apparso in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 luglio. Un decreto che spiega per bene quali sono i requisiti per accedere al Reddito di Inclusione, il nuovo sussidio previsto dall'esecutivo. Partiamo dall'Isee, il cancello d'ingresso sia per l'Rdc che per il reddito di inclusione. Dato per assodato che i parametri reddituali di mamma ...