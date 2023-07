Menarsi col tricolore

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 luglio 2023) La bandiera dei tre colori sempre è stata la più bella: noi vogliamo sempre quella, noi vogliam la libertà di farne strumento di polemica, di accapigliarci per futili motivi, di usarla perfino per rinfacciare ai patrioti che non lo sono abbastanza. Nel fine settimana, Giorgia Meloni ha glissato su quali siano le motivazioni storiche per cui la bandiera italiana è fatta così. Certo, mi sarebbe piaciuto sentirla rispondere che tutto rimonta a Étienne Marcel, un mercante di panni francese elevato a borgomastro il quale, durante la Guerra dei cent’anni, decise che rosso e blu sarebbero stati i colori del gonfalone di Parigi; e che, durante la Rivoluzione francese, la spinta eversiva che aveva come epicentro la capitale indusse ad aggiungere quei due colori al bianco dello stendardo borbonico, così da ottenere le tre bande che ancor oggi caratterizzano la Francia; e che nel 1797 la ...