... "la gente crede che lepossano cambiare, possano andare meglio e quindi fa di più. E questo è quello che secondo me può fare la differenza". Lo afferma la premier Giorgiain un'...... il Presidente dell'Inps nel 2019 ha creato una struttura antifrode che, tra le altre, ha ... Nell'eraanziché rispondere alle critiche argomentando si passa direttamente alle minacceIdeali, famiglia e valori, io parlo di cannoni tu come Giorgiahai detto che io ho i ... io quella d'alto bordo, tu quella cessa che uno dice: 'Non me la ricordo' mettiamole 'steal loro ...

Meloni, le cose possono cambiare, sto facendo del mio meglio ... Agenzia ANSA

"Sto facendo il mio meglio": "la gente crede che le cose possano cambiare, possano andare meglio e quindi fa di più. E questo è quello che secondo me può fare la differenza". Lo afferma la premier Gio ...Un disoccupato di 60 anni dopo avere ricevuto la notizia do non ricevere più il reddito di cittadinanza si è presentato questa mattina bella stanza del sindaco di Terrasini ...