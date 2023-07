Meloni a Washington ascoltando la canzone ‘In ginocchio da te’

Questo differenzia il "successo" della visita adi Giorgiada quelli di molti (non tutti - vengono a mente Silvio Berlusconi e Mario Draghi ) suoi predecessori. Vi hanno concorso ...Ucraina, Cina e Africa i temi affrontati da Biden enella prima visita della premier aUcraina, Cina, Africa, rilancio della cooperazione economica, questi alcuni dei temi ...La foto immortala un momento di tenerezza fra una mamma e la sua bambina. Giorgial'ha voluta condividere ieri mattina, di ritorno dalla sua visita istituzionale a- la prima da premier, la prima di una donna capo del governo italiano, la prima di un capo del ...

Segui Tag24 anche sui social La Cina insiste e tramite i suoi mezzi di comunicazione sta cercando di pulire la sua immagine agli occhi del mondo. Lo ha fatto anche in queste ore quando sul tabloid di ...Rassegna ragionata dal web su: le capriole intellettuali della sinistra che non vuole riconoscere l’intesa tra Washington e Roma, i giochi russo-cinesi per destabilizzare l’Italia, il ruolo del nostro ...