Medico “festeggia” la pensione | la reazione fa discutere VIDEO

(Di lunedì 31 luglio 2023) Unha “to” lanella maniera più alternativa ed assurda possibile: la sua, però, ha destato molte polemicheDopo 39 anni di onorata carriera, quasi una vita dedicata completamente al lavoro, è arrivato il giorno della tanto ed attesaanche per lui. Il protagonista in questione è un. Si tratta di Ugo Gaiani. Ci troviamo a Guastalla (provincia di Reggio Emilia) dove ildi base si godrà laed anche il reso della sua famiglia. 33 anni li ha trascorsi nelle città (tra Appennino Reggiano e Modenese, Riolunato) a casa dei clienti. Anche se, il suo modo dire questo grande ed importantissimi traguardo, ha fatto decisamente molto ...

Il- come anticipato dal Carlino - ha quindi deciso di distruggere il simbolo di tutto questo: il telefono. Reggio Emilia Guastalla protestaUgo Gaiani telefono distruttoAbbiamo a cuore la tua privacy... come dimostra l'analisi effettuata da Roberto Guida , professore ordinario di Economia al Campus Bio -di Roma e top manager del gruppo Marzotto Venture. " In otto mesi l'indice Mib, ...

Guastalla, medico va in pensione e festeggia in piazza distruggendo il telefono con mazza da baseball Corriere

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Sta facendo il giro del web la scena che vi proponiamo, accaduta nei giorni scorsi a Guastalla. Una festa per il pensionamento del medico del paese culminata con lo stesso ...In molti hanno riso e condiviso. Qualcuno, nei commenti sui social, ha detto che si è trattato di un gesto “diseducativo”. Di sicuro non è passata inosservata la fine dell’attività lavorativa di Ugo G ...