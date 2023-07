Medico di base va in pensione e distrugge a mazzate il telefono

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ha spaccato a bastonate ilin piazza davanti ai suoi ormai ex pazienti. Il singolare gesto simbolico è di Ugo Gaiani,diche è andato indopo 39 anni di lavoro di cui gli ultimi 33 passati a Guastalla, nella Bassa Reggiana (nei primi sei aveva fatto la guardia medica tra Appennino Reggiano e Modenese, in particolare a Riolunato). Un momento liberatorio, come racconta...

...28 nei confronti delil danno erariale complessivamente cagionato, importi per i quali è ... sulladel vincolo di dipendenza dei due soggetti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, le ...... sulladel vincolo di dipendenza dei due soggetti con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, ...28 euro nei confronti delil danno erariale complessivamente cagionato, importi per i quali è ...GUASTALLA (REGGIO EMILIA) " Ugo Gaiani per 33 anni ha fatto ildia Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. I suoi pazienti e il paese hanno pensato di dedicargli una festa in piazza, domenica, per la sua pensione. Una festa a cui hanno partecipato ...

Come scegliere o cambiare (anche online) il medico di base a Milano MilanoToday.it

Lo stress, la stanchezza e ora la pensione. Che fa rima con “liberazione”. Ha spaccato a bastonate il telefono in piazza davanti ai suoi ormai ex pazienti. Il singolare ...Ugo Gaiani, camice di base per 33 anni nella Bassa reggiana: “Era diventato un incubo. Dopo la pandemia la gente è diventata più cattiva” ...