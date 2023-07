Medicina generale | 188 posti disponibili

Via libera dalla Giunta regionale al bando per l'ammissione di 188 candidati al corso triennale 2023 - 2026 di formazione specifica in. Un bando che prevede l'assegnazione di altrettante borse di studio ai vincitori della selezione pubblica, di cui 126 finanziate dalla Regione Emilia - Romagna con 4,74 milioni di ...Via libera dalla Giunta regionale al bando per l'ammissione di 188 candidati al corso triennale 2023 - 2026 di formazione specifica in. Un bando che prevede l'assegnazione di altrettante borse di studio ai vincitori della selezione pubblica, di cui 126 finanziate dalla Regione Emilia - Romagna con 4,74 milioni di ...... prenderanno avvio 2 nuovi Servizi Medici Distrettuali , uno nel Comune di Cerea e uno nel Comune di Zevio , rivolti ai cittadini sprovvisti di Medico di. Il servizio ha lo scopo di ...

Medicina generale. In Emilia-Romagna bando per formare 188 nuovi medici Quotidiano Sanità

La Regione Liguria dà il via libera al bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di 67 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale ...Lo stress, la stanchezza e ora la pensione. Che fa rima con “liberazione”. Ha spaccato a bastonate il telefono in piazza davanti ai suoi ormai ex pazienti. Il singolare ...