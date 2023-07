MDM srl guida la rinascita del settore edile

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’azienda padovana gestisce l’operatività di una rete d’impresa che, grazie ai contributi statali, ha saputo portare aria fresca nelQuando Marco De Michiel, nel 2004, fondò la società unipersonale MDM srl, la sua intenzione era quella di offrire supporto ai grandi player per la realizzazione delle opere edili. Come quasi tutti i settori produttivi, però, anche l’edilizia è soggetta alle oscillazioni del mercato e la crisi che ha fortemente caratterizzato la vita economica globale nel primo decennio del duemila, e iledilizio anche negli anni a seguire, non ha risparmiato le imprese italiane, costrette ad affidarsi agli interventi statali per non collassare. Così, l’azienda di Padova, che negli anni ha allargato il suo raggio d’azione, partendo dall’installazione di prodotti di finitura a vista fino ad arrivare alla realizzazione di ...