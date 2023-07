Mbappé | il Psg si aspetta dal Real Madrid un’offerta bassa e offensiva Rmc Sport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il Psg è convinto che perarriveràda parte del. Lo scrive Rmc. La questione è nota.vuole rimanere un altro anno al Psg e andare via a zero tra dodici mesi. Il Psg lo ha messo sul mercato e vuole fare cassa. Ma è convinto che il calciatore abbia già un accordo colper l’anno prossimo. Scrive Rmc: Per il momento, secondo le informazioni di Rmc, non c’è stata nessuna discussione trae Al-Khelaifi. Quindi il pessimismo regna. Parigi si sta preparando a riceveredell’ultimo minuto” estremamente” dal...

Rassegna stampa estera - Calciomercato.itIn Francia continua a tenere banco la questione, Le Figaro apre così: 'et le, les dessous d'un bras de fer hors norme'. In Spagna, invece, ...Proprio a tale riguardo, si registra una novità che potrebbe rappresentare una svolta importante anche per il futuro bomber dele per Dusan Vlahovic. Calciomercato Juventus, incontro per Osimhen: ...Il- si legge - ha chiesto il permesso di trattare con Dembele, intenzionato ad accettare la proposta parigina. Nelle casse dei blaugrana entreranno così i 50 milioni di euro della clausola ...