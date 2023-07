' Mbappé e l' ultimatum del Psg | deciderà entro stasera il suo futuro'

E sono ore decisive, visto che proprio stasera è il termine dell'che il club parigino ha intimato a: scegliere se prolungare o finire sul mercato. Che sia un giorno cruciale, visto ...- Real Madrid, gli scenari Alla finestra della presidenza del Psg c'è, ormai da tempo, il Real Madrid di Florentino Perez . I blancos non hanno mai nascosto il loro interesse pere in ...I parigini sono convinti che l'attaccante non prolungherà. PARIGI (FRANCIA) - Scade oggi l'imposto dal Paris Saint Germain a Kylian. Entro stasera il centravanti francese deve decidere se prolungare di una stagione il contratto che lo lega al PSG, in scadenza nel 2024: in ...