Maturità | boom di diplomi facili E il ministro Valditara dà il via alle ispezioni nelle scuole

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al via lesui cosiddettifici «per tutelare il buon nome di tutta la scuola italiana e di coloro che ci lavorano». Lo scrive in un tweet ildell’Istruzione Giuseppe. «Punto molto sull’aumento del numero degli ispettori per garantire la regolarità del sistema scolastico», aveva nei giorni scorsi preannunciato dopo l’indagine di Tuttoscuola sul fenomeno dal titolo ”dei”. Ie il concorso per gli ispettori Nel frattempo, spiega una nota del ministero, sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare l’organico attuale (190 posti). Sotto il profilo normativo, verranno valutati alcuni correttivi che ...

...è rimasto stabile (intorno a 18 mila) " emerge dall'analisi " L'anno successivo in quinta il: ... Per il diploma dila retta media è 2. 500 - 4. 500 euro. Ma ci sono casi in cui si arriva a ...Diecimila diplomi 'sospetti' sarebbero stati assegnati ad altrettanti studenti nel corso della2023 : lo denuncia Tuttoscuola in un dossier dal titolo 'dei diplomi facili '. E, sulla base di questa inchiesta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà una indagine ispettiva . L'anno scorso oltre 30mila studenti si sono spostati ...L'anno successivo in quinta il: 35mila (2016), 40mila (2019), 45mila (2020), fino agli oltre ... il prezzo varia tra i 1.500 e i 3.000 euro - conclude - Per il diploma dila retta media è ...