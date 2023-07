Matteo Bassetti | “La tv una droga | mi piace piacere” | la reazione dei figli

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 luglio 2023)è un infettivologo che nel biennio 2020-2021 con lo scoppio della pandemia ha conquistato moltissima popolarità, ma nonostante l’emergenza sanitaria sia finita, le sue apparizioni televisive continuano. L’ultima su Rai1 la scorsa settimana. “Io s3x symbol? Questa è una leggenda messa in giro dai giornalisti. Come dice mia moglie, mire. Che c’è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà. Perché dovrei vergognarmene?”. Fra le pagine del settimanale Chi ha confessato che anche isono dalla sua parte: “Dante e Francesco, di 15 e 11 anni, mi dicono: ‘Papà, così non vale. Se con le donne il tuo avversario è il professor Galli, vuol dire che tivincere facile’. La telecamera è una. Ma quando non mi ...