Maternità surrogata | la lezione di Zanella alla sinistra | “Ho detto no perché sono femminista”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Hano, votando contro l’emendamento Magi, e rivendicando il suo ruolo di. Un vero macigno contro laè arrivato da Luana, capogruppoCamera di Avs, che ha spiegato in un’intervista a Il Giornale i motivi di una scelta di difesa del ruolo della donna proprio in virtù di una lunga militanza nel femminismo culturale.(Avs): LEGGI ANCHE Utero in affitto, il Pd si sfalda: De Micheli e Tabacci votano in dissenso dcapogruppo Braga Fiera dell'utero in affitto, a Milano ci riprovano. Sollevazione bipartisan: "Pratica abominevole" “La mia posizione è frutto della militanza ...