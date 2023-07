Mario Negri | scoperta importante per la ricerca sulle malattie neurodegenerative mortali

... argomenta, che in questa intervista riflette anche sulla situazione italiana, sul governo ... Per questo la gente vota Giorgia Meloni, la vota come resistenza aDraghi, al neoliberalismo, ......epidemiologico sulle dipendenze dell'Ausl di Bologna che denuncia la forte crescita della domanda di droga in città e riportando i dati dell'Istituto di ricerche farmacologiche "" di ...Uno studio, realizzato dall' Istituto di ricerche farmacologichein collaborazione con l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e l'Università degli studi dell'Insubria, ha identificato, in modelli sperimentali in vitro, una molecola in grado di bloccare ...

Mario Negri: scoperta importante per la ricerca sulle malattie ... L'Eco di Bergamo

L'esposizione al fumo passivo aumenta di circa il 50% il rischio di sviluppare il tumore del collo dell'utero.LA SCOPERTA. Con uno studio in collaborazione con l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e l’Università degli studi dell’Insubria, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha identificato ...