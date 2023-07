Marina di Cerveteri | cambia l’orario del martedì per la raccolta di vetro | metallo e organico

(Di lunedì 31 luglio 2023)– Da1 agosto, le utenze domestiche didisubiranno una variazione alla consuetaporta a porta didel. Il conferimento sarà consentito entro le ore 17:30, con il servizio diche sarà quindi svolto dalle ore 17:30 alle ore 23:30. La variazione sarà valida da1 agosto a5 settembre compreso. Si ricorda inoltre a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, di rispettare le regole base per un corretto conferimento: rispettare gli orari di esposizione nei giorni e orari previsti dal calendario. Il rifiuto, conferito all’interno dei contenitori forniti, deve essere esposto sul suolo ...

dicambia l'orario di conferimento del martedì per le utenze domestiche - Da Martedì 1 agosto, le utenze domestiche didisubiranno una variazione alla consueta ...Concludiamo ricordando, per tutte le attività di valorizzazione del mosaico sul lungomaredi Palo, l'Assessore si avvale della preziosa collaborazione della Sezione di- Ladispoli - ...... che consentirà alle prime sei classificate di partecipare alle successive finali regionali del Concorso in programma il 9 agosto a Ladispoli e il 17 agosto adi. Le ragazze dai ...

A Marina di Cerveteri cambia l'orario di conferimento del martedì per ... TerzoBinario.it

Riceviamo e pubblichiamo – “Dopo 20 anni dalla sua riscoperta, uno dei gioielli archeologici di Ladispoli, il mosaico sul lungomare Marina di Palo, si può finalmente ammirare, in tutto il suo splendor ...Da martedì 1 agosto, le utenze domestiche di Marina di Cerveteri subiranno una variazione alla consueta raccolta porta a porta di vetro, metallo e organico del martedì.