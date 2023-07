“Marina appartiene alla massoneria” | la confessione-delirio al gip dell’uomo che ha ucciso la cognata

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Ho puntatotesta per non farla soffrire…ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche… Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, hanno contribuito ad aumentare i miei malesseri fisici… Da due anni mi perseguitano, e sono stanco. I motivi del mio gesto li trovate nel mio pc e in una chiavetta Usb”. Andrea Marchionni, falegname, 47 anni, ha spiegato al giudice per le indagini preliminari di Urbino, perché il 25 luglio scorso fa ha, con un colpo di pistola al volto, la compagna del fratello,Luzi, 40anni, madre di una bimba di due anni, nella villetta bifamiliare che condividevano a Fossombrone (Pesaro-Urbino). Gli stralci dell’interrogatorio sono stati pubblicati dalle pagine locali ...

"Ho puntato alla testa per non farla soffrire...alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche... Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, hanno contribuito ad aumentare i miei ...ANCONA. "Ho puntato alla testa per non farla soffrire...alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche... Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, hanno contribuito ad aumentare i miei ...La confessione 'alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche', ha detto l'ex falegname. Ha continuato: 'Loro, che si sono vaccinati contro il Covid, ...

“Marina appartiene alla massoneria”, la confessione-delirio al gip dell’uomo che ha ucciso… Il Fatto Quotidiano

Durante la deposizione, ha dichiarato di averlo fatto perché Marina apparteneva alla massoneria e aveva contribuito al suo peggioramento fisico vaccinandosi contro il Covid, usando microchip come deto ...«Ho puntato alla testa per non farla soffrire... Marina appartiene alla massoneria ed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche... Loro, che si sono… Leggi ...